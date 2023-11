Apprenez les échecs à votre façon. Aimchess aide les joueurs d'échecs comme vous à s'améliorer plus rapidement en combinant des analyses uniques avec des leçons personnalisées (créées à partir de vos parties !) pour rendre l'entraînement amusant et facile. Améliorez vos échecs avec une analyse de niveau supérieur et une formation ciblée. Dites adieu aux questions telles que « Pourquoi est-ce que je perds ? » ou "Sur quoi dois-je travailler ?" Laissez-nous vous guider à travers la prochaine étape de votre parcours d’amélioration des échecs ! Grâce à notre suite dédiée d'outils d'analyse détaillés pouvant se connecter à n'importe laquelle de vos plateformes d'échecs en ligne préférées, comme Chess.com, Chess24 ou Lichess, nous pouvons développer un plan d'étude personnalisé unique et des options de formation ciblées basées sur vos propres parties. Vous pouvez progresser aux échecs plus rapidement que jamais avec Aimchess.

Site Web : aimchess.com

