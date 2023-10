Acuity Scheduling est une solution logicielle de planification de rendez-vous basée sur le cloud qui permet aux propriétaires d'entreprise de gérer leurs rendez-vous en ligne. Le produit répond aux besoins des petites et moyennes entreprises ainsi qu’aux professionnels individuels. Acuity Scheduling permet aux utilisateurs d'automatiser la prise de rendez-vous en offrant une vue en temps réel de leur temps disponible. Il a la capacité de synchroniser automatiquement les calendriers en fonction des fuseaux horaires des utilisateurs et peut envoyer des alertes et des rappels réguliers aux utilisateurs concernant leurs horaires de rendez-vous. L'ensemble des fonctionnalités de planification d'Acuity Scheduling comprend des formulaires d'admission personnalisables, des calendriers intégrables, la synchronisation du calendrier d'applications tierces et la planification de groupe pour les ateliers. Acuity Scheduling convient aux entreprises de services telles que les centres de formation et de tutorat, les sociétés de coaching et de conseil, les sociétés de production de photographie et de vidéo, les studios de fitness, les salons et centres de spa ainsi que les cliniques de santé et dentaires. La solution propose un module de base gratuit et est disponible sous forme d'abonnement mensuel. Le produit propose des API et s'intègre à des applications tierces telles que QuickBooks, FreshBooks, MailChimp, Google Analytics et WordPress.

Site Web : acuityscheduling.com

