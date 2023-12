1000minds Decision Making est une suite en ligne d'outils et de processus destinés à aider les individus et les groupes dans la prise de décision, la priorisation, l'analyse du rapport qualité-prix et la compréhension des préférences des parties prenantes. Basé sur l'algorithme PAPRIKA, 1000minds est destiné à la prise de décision multicritère (MCDM) et à l'analyse conjointe (ou modélisation des choix). Nos enquêtes conjointes vous permettent d'effectuer une analyse conjointe (modélisation des choix ou expériences de choix discrets) avec autant de participants que vous le souhaitez - potentiellement des milliers ! Découvrez ce qui compte pour les gens lorsqu’ils font des choix impliquant des compromis. * Quels critères les parties prenantes, par ex. les citoyens tiennent-ils compte lorsqu’ils prennent des décisions ? * Quels attributs de la conception d'un nouveau produit sont les plus importants pour les consommateurs ? * Quels sont leurs poids (utilités partielles), représentant leur importance relative ? Reconnu internationalement pour sa validité scientifique et sa convivialité, 1000minds a remporté des prix pour son innovation.

Site Web : 1000minds.com

