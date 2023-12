Valid Eval est un système d'évaluation en ligne destiné aux organisations qui prennent et défendent des décisions difficiles. Il donne un aperçu du processus de prise de décision, éclairant les détails des évaluations des évaluateurs tout en réduisant la subjectivité et en minimisant les biais. Valid Eval fait apparaître et organise les critères normalement cachés utilisés dans les évaluations complexes, ce qui augmente la responsabilité de l'évaluateur et la confiance dans les résultats. Il est basé sur des principes largement acceptés des sciences cognitives et comportementales et utilise des rubriques spécialement conçues – normes de performance et critères de notation – élaborées en consultation avec des experts dans le domaine. Valid Eval synthétise et contextualise diverses réponses d'évaluateurs possédant une expertise pertinente, fournissant des commentaires clairs, concis et crédibles sur lesquels les gens peuvent facilement prioriser et agir. V

Site Web : valideval.com

