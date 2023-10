Tired to Fall es un juego de plataformas y rompecabezas en el que debes guiar a una pequeña hoja que se cansa demasiado para caer cada otoño. ¡Únete a las aventuras de nuestro personaje de hoja a través del bosque y aprovecha el entorno para encontrar formas creativas de volver al árbol! El objetivo es llegar al hongo amarillo en cada nivel. Puedes hacer esto agarrando a otras hojas amigas y lanzándolas a un lugar para que puedan convertirse en plataformas para que puedas escalar y atravesar. Puedes arrojar varias plántulas en un área en particular para hacer crecer plataformas aún más altas. Explora una zona forestal fresca llena de cosas interesantes para ver, como castañas puntiagudas, bellotas y setas de cañón. ¿Tienes lo necesario para sobrevivir a la Caída sin caer? Tired to Fall es creado por havana24. ¡Este es su primer juego en Poki! Puedes jugar Tired to Fall gratis en Poki. Tired to Fall se puede jugar en tu computadora y dispositivos móviles como teléfonos y tabletas.

Sitio web: poki.com

