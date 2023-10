Dana: Relics for Sale es un juego de plataformas en el que eres un cazador de reliquias cuya tarea es recuperar reliquias perdidas de varios comerciantes. ¡Atraviesa bosques antiguos y corre a través de páramos helados para encontrar tesoros invaluables, saltar sobre enemigos y obstáculos, recolectar monedas y gemas y recoger llaves que abrirán puertas a aventuras más emocionantes! ¿Podrás encontrar todas las reliquias en los distintos niveles desafiantes y venderlas todas? ¡No olvides compartir este juego con tus amigos! Mover - A/D o teclas de flecha Saltar - W o barra espaciadora Recoger/Lanzar - Z o EDana: Relics for Sale es creado por Ulpo Media. Juega su otro juego en Poki: Grow Up the Cats. Puedes jugar a Dana: Relics for Sale gratis en Poki. Puedes jugar a Dana: Relics for Sale en tu computadora y en dispositivos móviles como teléfonos y tabletas.

