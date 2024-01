ColorUp is a skill game that challenges you to climb as high as you can! Jump onto various colorful platforms to ascend, but wait! Once the countdown is over, only one color platform will remain. Make sure that you get to the right color platform on time. Use hot air balloons to propel yourself higher. Along the climb, remember to gather different helpful powerups. You can choose to save your progress at checkpoints or take on the challenge of a single uninterrupted run! Let’s play with our friends to compete for the highest climb!

Sitio web: poki.com

Descargo de responsabilidad: WebCatalog no está afiliado, asociado, autorizado, respaldado ni de ninguna manera oficialmente conectado a ColorUp. Todos los nombres de productos, logotipos y marcas son propiedad de sus respectivos propietarios.