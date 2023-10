The Secret of Tetrapylae es un clásico juego de apuntar y hacer clic en el que te llevarán a una misteriosa aventura a través de la ciudad medieval Tetrapylae. Presta atención a tu entorno y sigue la historia del juego para descubrir el secreto de los Tetrapylae. ¡Pero ten cuidado! Ciertas cosas no son lo que parecen y es posible que tengas que dar algunos pasos atrás para continuar tu viaje hacia adelante. Control S: Click del raton Sobre el creador: El secreto de los Tetrapylae es creado por Ludivorus.

Sitio web: poki.com

