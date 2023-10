🎅 The Impossible Quizmas es un juego de preguntas en línea con temática navideña creado por Splapp-me-do. Este divertido juego navideño incluye muchas preguntas difíciles. A veces hay que elegir la respuesta más divertida. Durante otras rondas, debes encontrar objetos escondidos. Llena tu estante con regalos mientras escuchas música navideña. Este juego original funciona sin Flash en cualquier dispositivo. Haz clic en la respuesta correcta entre las cuatro opciones. Utilice Saltos para saltarse una pregunta particular del juego. Tenga cuidado con las bombas que tienen un temporizador para responder la pregunta antes de que se acabe el tiempo o se acabe el juego. The Impossible Quiz fue creado por Splapp-me-do. Consulte también el The Impossible Quiz original y el último The Impossible Quiz 2.

Sitio web: poki.com

