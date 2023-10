Logic Master 1 es un juego de pensamiento en el que se te presentarán varios acertijos y acertijos engañosos que pondrán a prueba tu cerebro y te obligarán a pensar de manera innovadora. ¡Detrás de los hermosos gráficos dibujados a mano y la música divertida aguardan muchas preguntas difíciles! Este no es el tipo de preguntas que ves todos los días, ¡así que piénsalo detenidamente antes de responderlas! Incluso si sientes que sabes la respuesta, debes volver a leer la pregunta porque el juego puede requerir que pienses desde otra perspectiva. ¡Todos están diseñados para trabajar su memoria, atención y capacidad de pensar de maneras no convencionales! ¡Incluso puede ayudarte a mejorar tu memoria, tu procesamiento visual y la coordinación de la forma y el color de tu tren! El juego también evaluará la rapidez y eficacia con la que respondes estas preguntas para que puedas determinar cómo el juego califica tu puntuación de atención. ¡No olvides que siempre podrás obtener una pista si estás atascado en un nivel! No necesitas tener un coeficiente intelectual alto ni ser un genio como Einstein para sobresalir en este juego, ¡pero te animamos a jugarlo incluso si eres un genio! Haz clic o toca la respuesta en tu pantalla para seleccionarla. Maestro de lógica 1 fue creado por Unico Studio. Son las personas detrás de los legendarios juegos de rompecabezas como Brain Test: Tricky Puzzles, Brain Test 2: Tricky Stories, Brain Test 3: Tricky Quests, Who Is?, Word City Crossed, Word City Uncrossed, 4 Pics 1 Word y Word MonstersYou. Puedes jugar a Logic Master 1 gratis en Poki. Puedes jugar a Logic Master 1 en tu computadora y dispositivos móviles como teléfonos y tabletas.

Sitio web: poki.com

