Pop It Master es un relajante juego de rompecabezas en línea. El juego está basado en los famosos juguetes inquietos Pop It. En este juego, tu objetivo es presionar los popits para reventarlos y desbloquear un juguete colorido. ¡Presta atención para hacer estallar cada burbuja y no dejar nada atrás! Si reúnes la colección completa de 80 juguetes inquietos, podrás desbloquear el Modo Secreto. ¿Estás listo para una experiencia de pop digital satisfactoria? ¡Continúe y disfrute de los sonidos y sentimientos realistas y relajantes que Pop It Master tiene para ofrecer! Pop - Toque o haga clic con el botón izquierdo del mouse Pop It Master es creado por Rad Brothers. ¡Este es su primer juego en Poki!

Sitio web: poki.com

