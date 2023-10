¿Quién es? es un juego de rompecabezas creado por Unico Studio. Este es un divertido juego de acertijos que te presenta más de cien escenarios complicados y debes pensar de manera creativa para resolverlos. Cada nivel aporta algo nuevo para que nunca te aburras. Hay escenarios basados ​​en elecciones como "¿Quién es un impostor?" o "¿Quién miente?", pero también hay acertijos donde debes encontrar el objeto escondido, y mucho más. Puedes utilizar el sistema de ayuda si te quedas atascado e incluso te saltas niveles. ¿Quién se divierte? Tú, si juegas este juego y lo compartes con tus amigos, haz clic o toca los objetos del juego para interactuar con ellos. Intenta examinar todo hasta que hayas encontrado la pista que te ayudará a resolver el acertijo. Si te quedas atascado, usa los botones en la parte inferior de la página para buscar ayuda. ¿Quién es? es creado por Unico Studio. Juega a sus otros juegos de Poki: Brain Test: Tricky Puzzles, Brain Test 2: Tricky Stories Word City Crossed, Word City Uncrossed, Word Monsters y 4 Pics 1 Word.

Sitio web: poki.com

