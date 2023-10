The Impossible Quiz 2 es la segunda entrega del cuestionario de trivia más difícil de Internet. Las preguntas se volvieron incluso más complicadas que en la primera prueba, lo que hace que este juego sea oficialmente el más difícil disponible. El creador Splapp-me-do ha hecho todo lo posible para asegurarse de que no puedas completar este cuestionario. 120 preguntas esperan tu respuesta. ¡Buena suerte! Este juego original funciona sin Flash en cualquier dispositivo. ¿Respondiste todas las preguntas? Juega The Impossible Quiz. Usa el mouse para responder las preguntas. The Impossible Quiz fue creado por Splapp-me-do. También creó el cuestionario original The Impossible Quiz y el cuestionario con temática navideña: The Impossible Quizmas. ¡Naleksuh encontró la mayoría de los errores en este juego y se solucionaron gracias a él!

Sitio web: poki.com

