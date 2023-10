Into The Pit es un juego arcade de acción que te mete en intensos combates. Recoge monedas derrotando enemigos para pasar al siguiente nivel, ¡pero ten cuidado con las peleas contra los jefes! ¡Esquiva a los enemigos y dispara para despejar cada etapa mientras recoges potenciadores para hacer que el juego sea explosivo e intenta sobrevivir al desafío! Teclas WASD o flechas para mover/apuntar potenciadoresJuega en tu computadora de escritorio o en tu dispositivo móvil en Poki. Si estás interesado en juegos similares a Into the Pit, echa un vistazo a nuestros Juegos Arcade. ¡Disfruta navegando aquí en Poki!

Sitio web: poki.com

