Caesar's Day Off es un divertido juego de simulación en el que eres Julio César y tienes un día libre por delante. ¿Alguna vez has querido ser un emperador agotado que simplemente desea disfrutar de un día libre? ¡Estás en el lugar correcto! Realice gestos sencillos con las manos para comunicarse con sus sujetos. Cuando apruebas algo, puedes dar el visto bueno. Haz un gesto en la dirección opuesta cuando quieras que tu león se coma a alguien. Pesada es la cabeza que lleva la corona, pero más pesado es el cuerpo si César no pide la ensalada. Aceptar (pulgar hacia arriba) - Tecla de flecha hacia arriba o deslizar hacia arriba Rechazar (pulgar hacia abajo) - Tecla de flecha hacia abajo o deslizar hacia abajo Se creó el Día libre de César por Estudio Seufz. Juega su otro juego en Poki: Murder.

Sitio web: poki.com

Descargo de responsabilidad: WebCatalog no está afiliado, asociado, autorizado, respaldado ni de ninguna manera oficialmente conectado a Caesar's Day Off. Todos los nombres de productos, logotipos y marcas son propiedad de sus respectivos propietarios.