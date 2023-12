The Economist es un semanario internacional impreso en formato de revista y publicado digitalmente que se centra en temas de actualidad, negocios internacionales, política y tecnología. Con sede en Londres, el periódico es propiedad de The Economist Group, con oficinas editoriales principales en los Estados Unidos, así como en las principales ciudades de Europa continental, Asia y Medio Oriente. En agosto de 2015, Pearson vendió su participación del 50 por ciento en el periódico a la empresa de inversión de la familia italiana Agnelli, Exor, por 469 millones de libras (531 millones de dólares) y el periódico volvió a adquirir las acciones restantes por 185 millones de libras (206 millones de dólares). En 2019, su circulación impresa mundial promedio superó los 909.476; esto, combinado con su presencia digital, asciende a más de 1,6 millones. En sus plataformas de redes sociales, llega a una audiencia de 35 millones, en 2016. El periódico tiene un enfoque destacado en el periodismo de datos y el análisis de los informes originales, lo que genera críticas y elogios. Fundado en 1843, The Economist fue distribuido por primera vez por el economista escocés James Wilson para reunir apoyo para abolir las Leyes Británicas del Maíz (1815-1846), un sistema de aranceles de importación. Con el tiempo, la cobertura del periódico se expandió aún más hacia la economía política y finalmente comenzó a publicar artículos sobre actualidad, finanzas, comercio y política británica. A lo largo de mediados y finales del siglo XX, amplió enormemente su diseño y formato, agregando columnas de opinión, informes especiales, caricaturas políticas, cartas de lectores, artículos de portada, críticas de arte, reseñas de libros y artículos tecnológicos. El periódico es a menudo reconocible por su placa roja de bomberos y sus portadas temáticas ilustradas. Los artículos individuales se escriben de forma anónima, sin firma, para que el periódico hable como una voz colectiva. Se complementa con su revista hermana de estilo de vida, 1843, y una variedad de podcasts, películas y libros. La postura editorial de The Economist gira principalmente en torno al liberalismo clásico, social y, más notablemente, económico. Desde su fundación ha apoyado el centrismo radical, favoreciendo políticas y gobiernos que mantienen políticas centristas. El periódico suele defender el liberalismo económico, en particular los mercados libres, el libre comercio, la libre inmigración, la desregulación y la globalización. A pesar de una postura editorial pronunciada, se considera que tiene poco sesgo informativo y que ejerce una rigurosa verificación de datos y una estricta corrección de estilo. Su uso extensivo de juegos de palabras, los altos precios de suscripción y la profundidad de su cobertura han vinculado al periódico con lectores educados y de altos ingresos, generando connotaciones tanto positivas como negativas. En consonancia con esto, afirma tener lectores influyentes de destacados líderes empresariales y responsables políticos.

Sitio web: economist.com

