The Guardian es un diario británico. Fue fundado en 1821 como The Manchester Guardian y cambió su nombre en 1959. Junto con sus periódicos hermanos The Observer y The Guardian Weekly, The Guardian es parte de Guardian Media Group, propiedad de Scott Trust. El fideicomiso se creó en 1936 para "asegurar la independencia financiera y editorial de The Guardian a perpetuidad y salvaguardar la libertad periodística y los valores liberales de The Guardian libres de interferencias comerciales o políticas". El fideicomiso se convirtió en una sociedad limitada en 2008, con una constitución redactada para mantener para The Guardian las mismas protecciones que sus creadores incorporaron a la estructura de Scott Trust. Las ganancias se reinvierten en periodismo en lugar de distribuirse entre los propietarios o accionistas. La editora jefe Katharine Viner sucedió a Alan Rusbridger en 2015. Desde 2018, las principales secciones impresas del periódico se publican en formato tabloide. En febrero de 2020, su edición impresa tenía una tirada diaria de 126.879. El periódico tiene una edición en línea, TheGuardian.com, así como dos sitios web internacionales, Guardian Australia (fundada en 2013) y Guardian US (fundada en 2011). Los lectores del periódico pertenecen generalmente a la izquierda dominante de la opinión política británica, y su reputación como plataforma para editoriales social liberales y de izquierda ha llevado al uso de "lector guardián" y "guardianista" como epítetos a menudo peyorativos para aquellos de tendencias izquierdistas o "políticamente correctas". Los frecuentes errores tipográficos durante la era de la composición tipográfica manual llevaron a la revista Private Eye a llamar al periódico "Grauniad" en la década de 1960, un apodo que los editores todavía utilizan ocasionalmente para burlarse de sí mismos. En una encuesta de investigación de Ipsos MORI realizada en septiembre de 2018 diseñada para interrogar En cuanto a la confianza del público en títulos específicos en línea, The Guardian obtuvo la puntuación más alta en noticias de contenido digital, ya que el 84% de los lectores coincidieron en que "confían en lo que ven en ellos". Un informe de diciembre de 2018 de una encuesta realizada por Publishers Audience Measurement Company (PAMCo) indicó que se descubrió que la edición impresa del periódico era la más confiable en el Reino Unido en el período comprendido entre octubre de 2017 y septiembre de 2018. También se informó que era la más confiable. -lectura de las "marcas de noticias de calidad" del Reino Unido, incluidas las ediciones digitales; otras marcas de "calidad" incluyeron The Times, The Daily Telegraph, The Independent y i. Si bien la circulación impresa de The Guardian está en declive, el informe indicó que las noticias de The Guardian, incluidas las publicadas en línea, llegan a más de 23 millones de adultos del Reino Unido cada mes. La principal de las "primicias" notables obtenidas por el periódico fue el teléfono de News International de 2011. -Escándalo de piratería informática, y en particular el pirateo del teléfono de la adolescente inglesa asesinada Milly Dowler. La investigación condujo al cierre del News of the World, el periódico dominical más vendido del Reino Unido y uno de los de mayor circulación de la historia. En junio de 2013, The Guardian dio la noticia de la recopilación secreta de registros telefónicos de Verizon por parte de la administración Obama, y ​​posteriormente reveló la existencia del programa de vigilancia PRISM después de que el denunciante y excontratista de la NSA Edward Snowden filtrara su conocimiento al periódico. En 2016, The Guardian dirigió una investigación sobre los Papeles de Panamá, exponiendo los vínculos del entonces primer ministro David Cameron con cuentas bancarias extraterritoriales. Ha sido nombrado "periódico del año" cuatro veces en los premios anuales de la prensa británica: la última vez en 2014, por sus informes sobre la vigilancia gubernamental.

Sitio web: theguardian.com

