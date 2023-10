The Economic Times es un diario indio centrado en los negocios en inglés. Es propiedad de The Times Group. The Economic Times comenzó a publicarse en 1961. En 2012, es el segundo periódico de negocios en inglés más leído del mundo, después de The Wall Street Journal, con más de 800.000 lectores.

Sitio web: economictimes.indiatimes.com

