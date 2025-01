Software de gestión de fidelización - Aplicaciones más populares - Portugal

99minds

99minds.io

99minds es una solución integral para la participación, adquisición y retención de clientes. Somos una plataforma de automatización de marketing omnicanal para comercio electrónico y tiendas que requiere procesamiento y gestión de tarjetas de regalo, programas de fidelización y recompensas, cupones y soluciones de referencia. La mejor parte de 99minds es una plataforma de marketing rentable, fácil de usar y plug-and-play que permite al equipo de marketing crear campañas para promociones personalizadas y crear una experiencia de cliente omnicanal. 99minds te permite convertir a tus consumidores en defensores de tu marca. Cree campañas personalizadas que entusiasmen a sus clientes: genere millones de cupones, códigos de descuento basados ​​en datos, programas de referencia para compradores, programas de fidelización para persuadir a sus clientes a quedarse, configure paquetes automatizados de productos y promociones basadas en la ubicación. Best For Build para empresas de cualquier vertical y minoristas de todos los tamaños en plataformas de comercio electrónico como Bigcommerce Shopify, Woocommerce, Salesforce Commerce, MIVA, Cart.com y Shopware. Integrado con puntos de venta (POS) como Square, Lightspeed, Vend, Heartland Retail, Hike, Runit, Retail Pro. Integración de automatización de marketing con CRM, CDP y herramientas de marketing por correo electrónico como Hubspot, Active Campaign, Aweber, Segment, Listtrack, Salesforce, Mailchimp, Klaviyo, Sendlane, Sendgrid, Ominsend