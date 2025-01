Herramientas de optimización de la tasa de conversión - Aplicaciones más populares - Polonia

UXtweak

uxtweak.com

UXtweak es una plataforma de investigación de UX lista para ayudarlo con cualquier desafío que le plantee. Si alguna vez se preguntó qué piensan y sienten sus usuarios con respecto a su sitio web, aplicación o prototipo, ya no tiene que adivinar más. Hay muchas herramientas disponibles a través de la plataforma UXtweak, incluidas pruebas complejas de sitios web, grabación de sesiones, clasificación de tarjetas, pruebas de árboles, pruebas móviles, pruebas de prototipos, pruebas de usabilidad competitiva y más. Estas herramientas le permiten examinar su sitio web desde la perspectiva de sus usuarios y determinar qué es más esencial para ellos. UXtweak es una herramienta increíblemente flexible que le permite probar no solo una o dos funciones de su sitio web, sino durante todo el ciclo de vida del sitio web, desde esbozar características específicas, crear prototipos, probar su producto terminado o probar su competencia. Con análisis mejorados que brindan una perspectiva profunda de su sitio web incluso para personas que no saben nada sobre UX, como las partes interesadas, todo se ha diseñado cuidadosamente para que sea lo más accesible posible para los participantes de la investigación y los directores del estudio. Además, brinda una excelente oportunidad para aquellos que deseen evaluar su sitio web en busca de problemas de usabilidad. Puede integrar una parte de nuestro código en su sitio web para que sus visitantes sepan que pueden ayudar a influir en el diseño de la forma en que quieren verlo. Para que los participantes de la investigación sepan que son valorados, también puede ofrecerles incentivos. También puede utilizar otras opciones para el reclutamiento de participantes del estudio, como un enlace para compartir con quien desee, o utilizar algunos de nuestros evaluadores, de más de 130 países, con más de 2000 características específicas que puede seleccionar para que sus pruebas sean lo más eficientes posible. UXtweak identifica problemas de usabilidad en su sitio web que quizás no conozca. Depende de usted repararlos como mejor le parezca. Las altas tasas de rebote, las altas tasas de abandono y las bajas tasas de conversión son indicaciones de que algo no está funcionando correctamente. Utilice UXtweak para identificar el problema, obtener comentarios del usuario y luego realizar ajustes en respuesta a los resultados.