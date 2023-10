Sam's West, Inc. (que opera como Sam's Club) es una cadena estadounidense de clubes de almacenes minoristas exclusivos para miembros propiedad de Walmart Inc., fundada en 1983 y que lleva el nombre del fundador de Walmart, Sam Walton. Al 31 de enero de 2019, Sam's Club ocupa el segundo lugar en volumen de ventas entre los clubes de almacenes con 57.839 millones de dólares en ventas (en el año fiscal 2019), detrás de su rival Costco Wholesale. Sus principales competidores son Costco Wholesale y BJ's Wholesale Club. Al 31 de julio de 2020, Sam's Club opera 599 clubes de almacén con membresía en los Estados Unidos en 44 estados, Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los EE. UU. Los únicos estados donde Sam's Club no opera son Alaska (las tres ubicaciones en ese estado cerraron en 2018 como parte de un plan para cerrar 63 clubes), Massachusetts (su última ubicación restante en ese estado, ubicada en Worcester, cerró en 2018 como parte de un plan para cerrar 63 clubes), Oregón, Rhode Island (la única ubicación del estado, en Warwick, cerró en 2016 como parte de un plan para cerrar 269 tiendas en todo el mundo, incluidos cuatro clubes en EE. UU.), Vermont y Washington (los tres ubicaciones en ese estado cerraron en 2018 como parte de un plan para cerrar 63 clubes), así como el Distrito de Columbia. Walmart International también opera tiendas Sam's Club en México y China. Tiene 163 sucursales en México y 27 en China. Grupo Big, anteriormente Walmart Brasil, que se desconsolidó de Walmart en agosto de 2018, también opera Sam's Clubs en Brasil. Las ubicaciones generalmente varían en tamaño entre 32 000 y 168 000 pies cuadrados (3000 a 15 600 m2), con un tamaño promedio de club de aproximadamente 134 000 pies cuadrados (12 400 m2). El 11 de enero de 2018, Sam's Club anunció el cierre permanente de tiendas selectas. En varios casos, los empleados se presentaron a trabajar y encontraron las puertas cerradas y un aviso que decía que la tienda pronto sería liquidada. Walmart finalmente dijo a Business Insider que 63 tiendas Sam's Club comenzarían a liquidarse en todo el país, incluso en Alaska, Arizona, California, Illinois, Nueva York, Ohio y Texas. Según Business Insider, Sam's Club cerrará y planea convertir algunas tiendas en Los centros logísticos de comercio electrónico, como se anunció en enero de 2018, son parte del creciente compromiso de Walmart con la venta minorista en línea que le permitirá competir mejor con su rival Amazon.

Sitio web: samsclub.com

