Lowe's Companies, Inc., que opera como Lowe's, es una empresa minorista estadounidense que se especializa en mejoras para el hogar. Con sede en Mooresville, Carolina del Norte, la empresa opera una cadena de tiendas minoristas en Estados Unidos y Canadá. En noviembre de 2018, Lowe's y sus negocios relacionados operan 2015 ferreterías y mejoras para el hogar en América del Norte. Lowe's es la segunda cadena de ferretería más grande de Estados Unidos detrás de su rival The Home Depot y por delante de Menards. También es la segunda cadena de hardware más grande del mundo, también detrás de The Home Depot pero por delante de los minoristas europeos Leroy Merlin, B&Q y OBI.

Sitio web: lowes.com

