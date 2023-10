The Home Depot, Inc. es el minorista de mejoras para el hogar más grande de los Estados Unidos y suministra herramientas, productos y servicios de construcción. La empresa tiene su sede en la zona no incorporada del condado de Cobb, Georgia, con una dirección postal en Atlanta. Opera muchas tiendas de gran formato en todo Estados Unidos (incluido el Distrito de Columbia, Guam, Puerto Rico y las Islas Vírgenes de EE. UU.); las 10 provincias de Canadá; y los 31 estados mexicanos y la Ciudad de México. La empresa de MRO Interline Brands (ahora The Home Depot Pro) también es propiedad de The Home Depot, con 70 centros de distribución en todo Estados Unidos.

Sitio web: homedepot.com

