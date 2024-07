Owny es una herramienta de tecnología financiera que proporciona una plataforma integral para que las empresas gestionen sus necesidades bancarias y de capital. Ofrece funciones impulsadas por IA para agilizar los procesos relacionados con la gestión de capital privado, los inversores y la tesorería. La herramienta está dirigida a diversas industrias, como empresas emergentes, fondos de capital privado y de riesgo, bienes raíces y más. Para las empresas emergentes, Owny permite la gestión de SAFE (Acuerdo simple para acciones futuras) y notas convertibles utilizando plantillas estándar de la industria. También ofrece herramientas de inteligencia artificial para que los fondos incorporen fondos nuevos y existentes, utilizando plantillas estándar y personalizadas. La herramienta facilita las actividades de inversión en bienes raíces al permitir a los usuarios compartir listados, procesar contratos y administrar depósitos para ofertas inmobiliarias privadas. Los inversores pueden beneficiarse de un panel privado que proporciona cuentas dedicadas, funciones de gestión de inversiones, verificaciones y más. Además, Owny cubre transferencias de pagos globales a través de su módulo FX/ACH/Wire, que gestiona pagos salientes y entrantes vinculados a ofertas privadas específicas. La herramienta también ofrece herramientas administrativas para informes de transacciones, gestión de cumplimiento y actualizaciones personalizadas. Los usuarios pueden realizar un seguimiento del interés, la actividad de ventas y el inventario a través de herramientas interactivas de análisis de datos. Owny permite a los usuarios crear y compartir acuerdos para procesos de cierre, pagos, reembolsos y otras actividades contractuales sin problemas. Además, la herramienta brinda soporte continuo a través de un equipo dedicado de especialistas, lo que garantiza una experiencia de servicio excelente para los usuarios y partes interesadas. Es importante tener en cuenta que Owny es una empresa de tecnologías financieras, no un corredor de bolsa registrado ni un banco, y no brinda asesoramiento legal, fiscal o de inversión. La plataforma se asocia con asesores de inversiones registrados para ofrecer determinadas funciones de inversión, y todos los servicios de asesoramiento de inversiones son proporcionados por estos asesores externos. Los usuarios deben ser conscientes del posible sesgo debido a la asociación al considerar opciones de inversión. La inversión implica riesgo y el rendimiento proyectado o hipotético no debe considerarse garantía de resultados futuros de la inversión.

Sitio web: owny.com

