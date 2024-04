KAIT that stands for Kuwait Artificial Intelligence (AI) Technology is the first AI-powered conversational platform in Kuwait and GCC. With its easy integration with social media channels, KAIT can take your business to the next level of customer service, marketing and sales.

kait.ai

