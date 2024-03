Premagic is an AI-powered photo distribution platform for event marketing. Premagic is designed to enhance social media engagement and maximize sponsors' return on investment (ROI) for events. The platform leverages artificial intelligence to streamline the process of capturing, organizing, and distributing event photos on social media platforms.

Categorías :

Sitio web: studio.premagic.com

Descargo de responsabilidad: WebCatalog no está afiliado, asociado, autorizado, respaldado ni de ninguna manera oficialmente conectado a Premagic. Todos los nombres de productos, logotipos y marcas son propiedad de sus respectivos propietarios.