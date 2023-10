ESPN (originalmente una inicial de Entertainment and Sports Programming Network) es un canal de deportes por cable básico multinacional estadounidense propiedad de ESPN Inc., propiedad conjunta de The Walt Disney Company (80%) y Hearst Communications (20%). La empresa fue fundada en 1979 por Bill Rasmussen junto con su hijo Scott Rasmussen y Ed Egan. ESPN transmite principalmente desde estudios ubicados en Bristol, Connecticut. La red también opera oficinas en Miami, Nueva York, Seattle, Charlotte y Los Ángeles. James Pitaro actualmente se desempeña como presidente de ESPN, cargo que ocupa desde el 5 de marzo de 2018, luego de la renuncia de John Skipper el 18 de diciembre de 2017. Si bien ESPN es una de las redes deportivas más exitosas, ha habido muchas críticas hacia ESPN. . Esto incluye acusaciones de cobertura sesgada, conflicto de intereses y controversias con emisoras y analistas individuales. En septiembre de 2018, ESPN está disponible para aproximadamente 86 millones de hogares con televisión (93,2% de los hogares con televisión paga) en los Estados Unidos. Además del canal insignia y sus siete canales relacionados en los Estados Unidos, ESPN transmite en más de 200 países. Opera canales regionales en Australia, Brasil, América Latina y el Reino Unido. En Canadá, posee una participación del 20% en The Sports Network (TSN) y sus cinco cadenas hermanas. En 2011, la historia y el ascenso de ESPN se relataron en Esos chicos se divierten mucho. Es un libro de no ficción escrito por James Andrew Miller y Tom Shales y publicado por Little, Brown and Company.

Sitio web: espn.com

Descargo de responsabilidad: WebCatalog no está afiliado, asociado, autorizado, respaldado ni de ninguna manera oficialmente conectado a ESPN. Todos los nombres de productos, logotipos y marcas son propiedad de sus respectivos propietarios.