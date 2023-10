Fox News (oficialmente Fox News Channel, abreviado FNC y comúnmente conocido como Fox) es un canal de televisión de noticias por cable conservador multinacional estadounidense. Es propiedad de Fox News Media, que a su vez es propiedad de Fox Corporation. El canal transmite principalmente desde estudios en 1211 Avenue of the Americas en la ciudad de Nueva York. Fox News brinda servicio a 86 países y territorios de ultramar en todo el mundo, con transmisiones internacionales que presentan segmentos de Fox Extra durante las pausas publicitarias. El canal fue creado por el magnate de los medios australiano-estadounidense Rupert Murdoch para atraer a una audiencia conservadora, contratando al ex consultor de medios republicano y ejecutivo de CNBC Roger Ailes como su director ejecutivo fundador. Se lanzó el 7 de octubre de 1996 a 17 millones de suscriptores de cable. Fox News creció a finales de los años 1990 y 2000 hasta convertirse en la red de noticias por suscripción dominante en los EE. UU. En septiembre de 2018, aproximadamente 87.118.000 hogares estadounidenses (90,8 % de los suscriptores de televisión) recibían Fox News. En 2019, Fox News fue la cadena de cable mejor calificada, con un promedio de 2,5 millones de espectadores. Murdoch es el actual presidente ejecutivo y Suzanne Scott es la directora ejecutiva. Se ha descrito que Fox News practica informes sesgados a favor del Partido Republicano, las administraciones de George W. Bush y Donald Trump y las causas conservadoras, mientras retrata al Partido Demócrata de una manera negativa. luz. Los críticos han citado el canal como perjudicial para la integridad de las noticias en general. Los empleados de Fox News han dicho que los informes de noticias operan independientemente de su programación de opiniones y comentarios, y han negado el sesgo en los informes de noticias, mientras que los ex empleados han dicho que Fox les ordenó "inclinar las noticias a favor de los conservadores". Durante la presidencia de Trump, los observadores han notado una pronunciada tendencia del canal Fox News a servir como "portavoz" de la administración, proporcionando "propaganda" y un "bucle de retroalimentación" para Trump, y un académico presidencial afirmó: "Es lo más cerca que podemos Hemos llegado a tener televisión estatal".

Sitio web: foxnews.com

