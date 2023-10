CBS Sports es la división deportiva de la cadena de televisión estadounidense CBS. Su sede está en el edificio CBS en West 52nd Street en el centro de Manhattan, Nueva York, con programas producidos en Studio 43 en el CBS Broadcast Center en West 57th Street. Las principales propiedades deportivas de CBS incluyen la NFL, el fútbol de la Conferencia Sureste (SEC), el baloncesto universitario de la División I de la NCAA (incluidas las transmisiones del Torneo de baloncesto masculino de la NCAA) y el golf del PGA Tour, incluidos The Masters y el Campeonato de la PGA. Deportes es CBSSports.com. CBS compró SportsLine.com en 2004 y hoy CBSSports.com es parte de CBS Interactive. El 26 de febrero de 2018, siguiendo el éxito de su red de noticias en línea CBSN, CBS Sports lanzó CBS Sports HQ, una red de noticias deportivas lineales, solo en línea, que funciona las 24 horas, los 7 días de la semana. La cadena se centra exclusivamente en noticias, resultados, momentos destacados y análisis deportivos. (La programación de golf y deportes universitarios de CBS Sports que distribuye por aire generalmente está disponible de forma gratuita a través de transmisiones separadas, al igual que un número limitado de transmisiones nacionales de la NFL; el resto requiere una suscripción a CBS All Access para verse en línea, con CBS Sports Programación de red que requiere una suscripción a TV Everywhere). CBS Sports fue honrada en la 59ª edición de los premios Emmy anuales de tecnología e ingeniería por sus logros sobresalientes en tecnología de medios avanzada por la mejora sincrónica del contenido televisivo original para uso interactivo por su programa March Madness on Demand. El 31 de agosto de 2013, CBS Sports lanzó su paquete de animación y gráficos anterior que se utilizó por primera vez en la cobertura de la cadena del Super Bowl XLVII. Además, de conformidad con el código de descripción de formato activo #10, CBS Sports cambió a una presentación tipo buzón con relación de aspecto 16:9 utilizada para toda la programación deportiva, incluidas las transmisiones de la SEC en CBS y la NFL en CBS. El 30 de noviembre de 2015, CBS Sports lanzó un nuevo logotipo para coincidir con la cobertura de la cadena del Super Bowl 50. La cadena también creó un nuevo paquete de gráficos al aire que debutó como parte de la programación de la semana del Super Bowl de la cadena. Después del juego, el paquete de gráficos comenzó a utilizarse en todos sus eventos de programación, incluida la producción conjunta de NCAA March Madness con Turner Sports. El Masters, que mantiene un fuerte control de producción sobre su evento, continuó usando el estilo gráfico más antiguo de la cadena presentado originalmente en 2007 hasta 2019, cuando debutó con un nuevo paquete de gráficos. Además, las transmisiones de los juegos de Thursday Night Football de la cadena continuaron usando el estilo gráfico utilizado originalmente desde su debut en 2014 hasta que sus derechos sobre ese paquete expiraron en 2018.

