La Encyclopædia Britannica (en latín, "Enciclopedia británica") es una enciclopedia en línea de conocimiento general en inglés. Fue publicado anteriormente por Encyclopædia Britannica, Inc. y otras editoriales (para ediciones anteriores). Fue escrito por unos 100 editores a tiempo completo y más de 4000 colaboradores. La versión de 2010 de la 15ª edición, que abarca 32 volúmenes y 32.640 páginas, fue la última edición impresa. La Britannica es la enciclopedia en lengua inglesa que estuvo impresa durante más tiempo: duró 244 años. Se publicó por primera vez entre 1768 y 1771 en la capital escocesa de Edimburgo, en tres volúmenes. (Esta primera edición está disponible en facsímil). La enciclopedia creció en tamaño: la segunda edición tenía 10 volúmenes y en su cuarta edición (1801-1810) se había ampliado a 20 volúmenes. Su creciente estatura como obra académica ayudó a reclutar contribuyentes eminentes, y las ediciones novena (1875-1889) y undécima (1911) son enciclopedias históricas para la erudición y el estilo literario. A partir de la undécima edición y tras su adquisición por parte de una empresa estadounidense, la Britannica acortó y simplificó los artículos para ampliar su atractivo en el mercado norteamericano. En 1933, la Britannica se convirtió en la primera enciclopedia en adoptar la "revisión continua", en la que la enciclopedia se reimprime continuamente y cada artículo se actualiza según un cronograma. En marzo de 2012, Encyclopædia Britannica, Inc. anunció que ya no publicaría ediciones impresas y que se centraría en su lugar en Encyclopædia Britannica Online. La decimoquinta edición tenía una estructura de tres partes: una Micropædia de 12 volúmenes de artículos breves (generalmente menos de 750 palabras), una Macropædia de 17 volúmenes con artículos extensos (de dos a 310 páginas) y un único volumen de Propædia para ofrecer un esquema jerárquico del conocimiento. La Micropædia estaba destinada a una rápida verificación de datos y como guía para la Macropædia; Se recomienda a los lectores que estudien el esquema de Propædia para comprender el contexto de un tema y encontrar artículos más detallados. A lo largo de 70 años, el tamaño de la Britannica se ha mantenido estable, con alrededor de 40 millones de palabras sobre medio millón de temas. Aunque se publica en los Estados Unidos desde 1901, la Britannica ha mantenido en su mayor parte la ortografía del inglés británico.

Sitio web: britannica.com

