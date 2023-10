Cosmopolitan es una revista mensual estadounidense de moda y entretenimiento para mujeres, publicada por primera vez en la ciudad de Nueva York en marzo de 1886. Anteriormente se titulaba The Cosmopolitan. La revista Cosmopolitan es una de las revistas más vendidas y está dirigida principalmente a un público femenino. Jessica Pels es la editora jefe de la revista Cosmopolitan. La revista se publicó por primera vez en marzo de 1886 en los Estados Unidos como revista familiar; Posteriormente se transformó en revista literaria y, desde 1965, pasó a ser revista femenina. La revista Cosmopolitan a menudo se conoce como "Cosmo", su contenido a partir de 2011 incluye artículos sobre relaciones, sexo, salud, carreras, superación personal, celebridades, moda, horóscopos y belleza. Publicado por Hearst Corporation, con sede en la ciudad de Nueva York, Cosmopolitan tiene 64 ediciones internacionales, incluidas Armenia, Australia, Croacia, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, América Latina, Malasia, Medio Oriente, Países Bajos. Noruega, Portugal, Rumania, Rusia, Serbia, Singapur, Sudáfrica, España, Suecia y el Reino Unido y se imprime en 35 idiomas diferentes y se distribuye en más de 110 países. Las revistas de moda Cosmopolitan se encuentran en la Torre Hearst, 300 West 57th. Street o 959 Eighth Avenue, cerca de Columbus Circle, Midtown Manhattan, barrio de Manhattan en la ciudad de Nueva York y Market Magazines están ubicados en 32 Avenue of the Americas, 32 Sixth Avenue, barrio Tribeca de Manhattan en la ciudad de Nueva York.

Sitio web: cosmopolitan.com

