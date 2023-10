Macy's (originalmente R. H. Macy & Co.) es una cadena de grandes almacenes estadounidense fundada en 1858 por Rowland Hussey Macy. Se convirtió en una división de los grandes almacenes federados con sede en Cincinnati en 1994, a través de la cual está afiliada a la cadena de grandes almacenes Bloomingdale's; el holding pasó a llamarse Macy's, Inc. en 2007. En 2015, Macy's era la empresa de grandes almacenes más grande de EE. UU. por ventas minoristas. Al 2 de mayo de 2020, había 552 tiendas (614 cajas), incluidas 11 insignias (16 cajas) y 384 imanes (430 cajas), para un total de 395 tiendas principales (446 cajas) y 97 tiendas de barrio (103 cajas). , para un total de 550 tiendas de línea completa), 50 galerías de muebles (55 cajas), 3 centros de liquidación de muebles, 6 tiendas Backstage independientes y 1 Market by Macy's con la placa Macy's en funcionamiento en todo Estados Unidos. Su tienda insignia está ubicada en Herald Square en el distrito de Manhattan de la ciudad de Nueva York. La compañía tenía 130.000 empleados y obtuvo ingresos anuales de $24.8 mil millones en 2017. Macy's ha llevado a cabo el Desfile anual del Día de Acción de Gracias de Macy's en la ciudad de Nueva York desde 1924 y ha patrocinado el espectáculo anual de fuegos artificiales del 4 de julio de la ciudad desde 1976. Macy's Herald Square es una de los grandes almacenes más grandes del mundo. La tienda insignia cubre casi toda una manzana de la ciudad de Nueva York, cuenta con aproximadamente 1,1 millones de pies cuadrados de espacio comercial, incluye espacio adicional para oficinas y almacenamiento, y sirve como punto final para el desfile del Día de Acción de Gracias. El valor de Herald Square se ha estimado en alrededor de 3 mil millones de dólares.

Sitio web: macys.com

