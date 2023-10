Se trata de aprender un nuevo hábito: escribir. Cada. Día. Durante mucho tiempo me he inspirado en una idea que aprendí por primera vez en The Artist's Way llamada páginas matutinas. Las páginas de la mañana son tres páginas de escritura que se escriben todos los días, generalmente se recomienda que estén escritas con "mano larga", que generalmente se escriben por la mañana y que pueden tratar sobre cualquier cosa que se le ocurra. Se trata de sacarlo todo de tu cabeza y se supone que no debe ser editado ni censurado de ninguna manera. La idea es que si puedes adquirir el hábito de escribir tres páginas al día, te ayudará a despejar tu mente y a que las ideas fluyan durante el resto del día. A diferencia de muchos de los otros ejercicios de ese libro, descubrí que éste realmente funcionó y fue realmente muy útil. He utilizado el ejercicio como una excelente manera de pensar en voz alta sin tener que preocuparme por ideas a medio formar, tangentes aleatorias, cosas privadas y todas las demás cosas en nuestras cabezas que a menudo filtramos antes de expresarlas o escribir sobre ellas. a ellos. Es una descarga de cerebros diaria. Con el tiempo, descubrí que también es muy útil como herramienta para poner en marcha pensamientos que se han estancado o para ayudar a llegar al fondo de un mal humor. 750 Words es la traducción en línea, divertida y futurista de este ejercicio.

Sitio web: 750words.com

Descargo de responsabilidad: WebCatalog no está afiliado, asociado, autorizado, respaldado ni de ninguna manera oficialmente conectado a 750 Words. Todos los nombres de productos, logotipos y marcas son propiedad de sus respectivos propietarios.