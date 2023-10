Cualquier gerente de proyecto: sigo dedicando demasiado tiempo a analizar el estado y planificar. Necesito hacer cosas más innovadoras. Start-ups ágiles: realmente me gustaría seguir la metodología ágil, pero la cultura de mi empresa no se asocia con los valores ágiles. Seguidor ágil: me apasiona la metodología ágil, pero parece que no puedo encontrar la herramienta adecuada que cubra todos los aspectos de la metodología ágil. Todos los amantes de la metodología ágil: ¡¡¡Es bastante caro practicar ágil !!!

