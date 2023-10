Spielen Sie Super Sus – Who Is The Impostor kostenlos online mit der now.gg Mobile Cloud. Super Sus ist das soziale Deduktions-Actionspiel von PIProductions, das Sie die ganze Nacht wach halten wird! Um die Schuldigen zu finden, nutzen Sie Ihr soziales Detektiv- und Täuschungstalent und überzeugen Sie Ihre Crew-Kollegen, Ihnen zu glauben! Spielen Sie online mit bis zu neun anderen echten Menschen und versuchen Sie, das Geheimnis der Betrüger zu entschlüsseln. Um herauszufinden, wer die Betrüger sind, führen Sie Ermittlungsaufträge durch. Aber seien Sie gewarnt: Die Betrüger gehören zu der Gruppe und werden vor nichts zurückschrecken, um die Crew zu „töten“!

Website: now.gg

