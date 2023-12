Du gehst auf eine Reise! Zeit, die Koffer zu packen und zu gehen. Aber oh oh! Scheint, als hätten Sie zu viel Zeug, um in Ihre kleine Tasche oder Ihren Koffer zu passen! Um alles unterzubringen, ist eine gute Raumplanung erforderlich. Darum geht es bei Pack a Bag! In jedem Level erhältst du eine Reihe von Gegenständen und ein Gepäckstück, in das du sie verstauen kannst. Je mehr Level du spielst, desto mehr Gegenstände erhältst du, sodass es ziemlich schwierig werden kann. Machen Sie sich keine Sorgen, wenn Sie nicht weiterkommen. Sie können jederzeit um einen hilfreichen Hinweis bitten oder einen der Gegenstände entfernen, die Sie einpacken müssen. Verfügst du über das räumliche Bewusstsein, um jedes Level von „Pack a Bag“ zu meistern?

Website: poki.com

