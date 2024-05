Stupidella 3

Führen Sie Apps in ablenkungsfreien Fenstern mit vielen Verbesserungen aus.

Stupidella ist zurück für ein drittes Spiel voller seltsamer, wilder und dummer Abenteuer! In dieser Version der Geschichte verwandelte sich Aschenputtel nicht in ihr normales Selbst, als die Uhr zwölf schlug. Stattdessen wurde sie zu Stupidella! Schneiden Sie das Gras, posieren Sie für ein berühmtes Gemälde, entschlüsseln Sie Schriften antiker Zivilisationen oder züchten Sie Wassermelonen – sie kann alles! Alles, was sie braucht, ist Ihre Hilfe, um die richtige Lösung zu finden, die vielleicht nicht immer einfach zu finden ist. Machen Sie sich keine Sorgen, wenn Sie auf einem schwierigen Level stecken bleiben. Sie können jederzeit um einen hilfreichen Hinweis bitten, der Ihnen hilft, die richtige Lösung zu finden. Kannst du Stupidella wieder helfen? Das dritte Mal ist ein Zauber!

