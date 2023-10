Grabe nach Ressourcen, erkunde das Land und züchte Bäume in Mineblock! Dieses Minecraft-Spiel bietet Ihnen vollen Zugriff auf 3D-Welten. Sie können in Seen schwimmen und durch die Erdoberfläche graben. Erschaffe eine neue Welt mit Blumen, Pflanzen und geheimen Brocken!

Website: poki.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit Mineblock verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.