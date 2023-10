Gladihoppers ist ein Actionspiel, in dem Sie als Gladiator in verschiedenen Arenen kämpfen! Wählen Sie zwischen verschiedenen Modi, wie dem tollen Karrieremodus, dem Arcade-Modus, dem Schnellkampf und dem Übungsmodus. Das Ziel ist, so lange wie möglich zu überleben. Wählen Sie zwischen dem Trainer, dem Chirurgen, dem Priester und dem Spion, die alle über besondere Fähigkeiten verfügen, um Ihnen in der Arena zu helfen. Wenn Sie einen Sieg erringen, erhalten Sie Ruhmesboni und Gold, mit dem Sie Upgrades für Ihren Kämpfer wie Rüstungen und Waffen kaufen können. Sie können auch Ihre Stärke, Gesundheit und Fähigkeiten wie Charisma, Willenskraft und Plünderung verbessern! Gewinne weiter und verbessere deinen Kämpfer, um der beste Kämpfer in der Arena zu werden! Bewegen – w / a / s / d Angriff – Pfeiltasten Speer werfen – e Haltung wechseln: Leertaste Gladihoppers wurde von Dreamon Studios erstellt. Dies ist ihr erstes Spiel auf Poki!

