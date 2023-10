Fruity Cubes ist ein köstliches Würfel-Puzzlespiel von Ziango. Jeder liebt eine tropische Insel mit viel frischem Obst! Kombiniere in diesem kniffligen Puzzlespiel deine fruchtigen Würfel, um eine komplette Reihe zu vervollständigen und Punkte zu sammeln. Jedes Level von Fruity Cubes Island hat ein Ziel, das Sie erreichen müssen, und wird mit kleineren Spielbrettern und komplizierteren Fruchtwürfeln immer schwieriger. Wie viele Würfel schleuderst du in Fruity Cubes auf Poki? Steuerung: Maus – Ziehe deine Fruchtwürfel per Drag-and-Drop. Über den Ersteller: Fruity Cubes wird von Ziango mit Sitz in den Niederlanden entwickelt.

Website: poki.com

