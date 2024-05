Führen Sie Apps in ablenkungsfreien Fenstern mit vielen Verbesserungen aus.

Digging Master ist ein Simulationsspiel, das Sie zu einem archäologischen Abenteuer einlädt, bei dem Sie antike Artefakte entdecken und Ihr eigenes Museum bauen können! Graben Sie durch den Boden, um faszinierende Fossilien wie Triceratops, T-Rex und Stegosaurus freizulegen. Bauen Sie diese majestätischen Kreaturen zusammen und präsentieren Sie sie in Ihrem Museum, um Besucher anzulocken. Verkaufen Sie Tickets an Gäste und verdienen Sie Geld, um Ihr Museum weiter auszubauen. Investieren Sie in Upgrades, um schneller zu graben und seltenere Artefakte zu entdecken, oder stellen Sie Arbeiter ein, die Sie bei Ihrer Suche unterstützen. Sind Sie bereit, der ultimative Grabmeister zu werden?

