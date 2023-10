Barbershop Inc. ist ein Idle-Spiel, in dem Sie Ihren eigenen Friseursalon betreiben. Sie beginnen mit einem einzigen Stuhl, aus dem Sie Ihr eigenes Friseursalon-Imperium aufbauen können. Beginnen Sie damit, Ihren Stuhl, Ihre Haarschneidemaschine und Ihren Kamm aufzurüsten, um mit jedem Haarschnitt mehr Geld zu verdienen. Wenn Sie genug verdienen, können Sie einen zusätzlichen Stuhl kaufen! Schalten Sie neue Frisuren für Ihre Kunden frei, stellen Sie einen Manager ein, um mehr Leute in Ihr Geschäft zu locken, und wachsen Sie weiter. Sobald Sie genug Geld verdient haben, können Sie sogar nach draußen gehen und einen neuen Laden eröffnen! Barbershop Inc. wurde von Zonda Creative Studio entwickelt, dies ist ihr zweites Spiel auf Poki nach der Veröffentlichung von Crane-Madness!

Website: poki.com

