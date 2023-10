Amazing Sticky Hex ist ein Puzzlespiel, das dem Matching-Genre eine neue, frische Note verleiht. Hierbei handelt es sich um ein Sechseck-Rätsel, bei dem es darum geht, den einen richtigen Zug zu finden, um das gesamte Rätsel zu lösen. Sie müssen einen der bunten Edelsteine ​​per Drag & Drop auf das Schlüsselplättchen ziehen, sodass es möglichst viele Kacheln umfasst. Manchmal ist es schwierig herauszufinden, welches Plättchen das richtige ist. Sie können also jederzeit auf Hinweise und Power-Ups zurückgreifen, wenn Sie nicht weiterkommen. Mithilfe eines Hinweises können Sie die zu füllende Kachel mit der entsprechenden Farbe hervorheben. Je weniger Züge Sie spielen, um das Level zu beenden, desto mehr Sterne verdienen Sie. Spielen Sie die Level erneut, um alle 3 Sterne zu erreichen, falls Sie beim ersten Mal keinen Erfolg hatten. Kannst du alle Level in Amazing Sticky Hex mit nur wenigen Zügen abschließen? Vergessen Sie nicht, es Ihren Freunden mitzuteilen, damit Sie Ihre Ergebnisse vergleichen können! Ziehen Sie einen der Edelsteine ​​per Drag-and-Drop auf eine Kachel, sodass er so viele Kacheln wie möglich umfasst. Sie gewinnen, wenn Sie jedes Plättchen ohne Lücken füllen können.Amazing Sticky Hex wurde von Amazing Hedgehog erstellt. Spielen Sie ihre anderen Gelegenheitsspiele auf Poki: Amazing Bubble Breaker, Amazing Solitaire, Amazing Sudoku, Amazing Spider Solitaire, Amazing Word Fresh, Amazing Bubble Connect und Amazing Dominoes. Sie können Amazing Sticky Hex kostenlos auf Poki spielen.Amazing Sticky Hex ist auf Ihrem spielbar Computer und mobile Geräte wie Telefone und Tablets.

