Basierend auf Neurowissenschaften und Psychologie: Unsere Spiele basieren auf jahrzehntelangen Studien und Forschungsarbeiten in Neurowissenschaften und Psychologie. Jede Handlung unserer Spiele ist eng mit Theorien und psychologischen Konzepten verbunden. Validiert: Unsere Spiele werden in realen Rekrutierungsprozessen validiert und getestet. Die Ergebnisse unserer Spiele korrelieren stark mit herkömmlichen Tests In die Zukunft, nicht in die Vergangenheit: Es geht nicht um „Es geht nicht darum, was sie in der Vergangenheit getan haben?“ sondern „Was können sie in Zukunft erreichen?“ Lebenslauf vs. Spiele: Die Wahrscheinlichkeit, anhand des Lebenslaufs die zukünftige Leistung einer Person vorherzusagen, liegt bei 13 %

