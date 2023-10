Spielen Sie Golden Hills: City Build Sim kostenlos online mit der now.gg Mobile Cloud. Golden Hills von Enixian Limited ist eine einzigartige Städtebausimulation, die Ihnen die Möglichkeit gibt, Ihre Traumstadt zu bauen und zu entwerfen. Bauen Sie Wohngebiete und Industriegebiete und errichten Sie Fabriken, um Ihre Wirtschaft anzukurbeln. Denken Sie daran, auch Ihre Community glücklich zu machen! Bieten Sie den Einheimischen eine Vielzahl an Unterhaltungsmöglichkeiten, von Cafés und Restaurants bis hin zu Kinos und Parks. Sie haben die Macht, den schönsten Ort auf dem Planeten zu schaffen. Wählen Sie aus einer breiten Palette an Dekorationsmöglichkeiten und lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf, während Sie gleichzeitig die Stadt zu etwas Besonderem machen. Entwickeln Sie hochmoderne Häuser und zeigen Sie der Welt, wie modern und fortschrittlich Ihre Stadt ist. Drücken Sie sich in Ihrer Stadt aus, indem Sie Parks und Spielplätze, Bibliotheken und Universitäten, Restaurants und Bars bauen.

Website: now.gg

