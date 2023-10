Entdecken Sie das geheime Wort. Sie können es so oft versuchen, wie Sie möchten. Die Wörter wurden von einem Algorithmus der künstlichen Intelligenz nach ihrer Ähnlichkeit mit dem geheimen Wort geordnet. Nachdem Sie ein Wort eingereicht haben, sehen Sie die Position, an der es sich befindet. Das Geheimwort ist Nummer 1. Der Algorithmus analysierte Tausende Texte auf Portugiesisch. Es nutzt den Kontext, in dem Wörter verwendet werden, um die Ähnlichkeit zwischen ihnen zu berechnen.

Website: contexto.me

