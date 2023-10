YoudaoDict

NetEase Youdao ist Chinas führendes Unternehmen für intelligentes Lernen, das sich der Bereitstellung von 100 % benutzerorientierten Lernprodukten und -diensten verschrieben hat. Youdao wurde 2006 gegründet und hat eine Reihe beliebter Mundpropaganda-Lerntools entwickelt, die bei Benutzern beliebt sind, wie zum Beispiel: NetEase Youdao Dictionary, Youdao Premium Courses, Youdao Translator, Youdao Cloud Notes usw. Im Jahr 2014 gab NetEase Youdao seinen offiziellen Einstieg in die Internet-Bildungsbranche bekannt. Im April 2018 schloss NetEase Youdao seine erste strategische Finanzierung mit einer Post-Investment-Bewertung von 1,12 Milliarden US-Dollar ab und gehört damit zu den Einhörnern. Im Oktober 2019 wurde NetEase Youdao erfolgreich an der New Yorker Börse unter dem Börsenkürzel „DAO“ notiert und war damit das erste unabhängig börsennotierte Unternehmen der NetEase Group.

Website: cidian.youdao.com

