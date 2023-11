Karriereträume verwirklichen Mittlerweile ist es beliebt, interne Mitarbeiter zu Shangmaimai zu befragen. Maimai – eine Community für Arbeitsplatzinhalte, die von 110 Millionen Mitarbeitern des Unternehmens genutzt wird und über echte professionelle Zertifizierungen verfügt. Interne Mitarbeiter aus unterschiedlichen Branchen und Unternehmen versorgen Sie mit einzigartigen und wertvollen Informationen aus erster Hand. Egal in welcher Phase Ihrer beruflichen Entwicklung Sie sich befinden, Sie können vorbeikommen und hören, was jeder zu sagen hat. Gehaltsgeheimnisse, Angebotsvergleiche, Unternehmensatmosphäre ... Fragen Sie interne Mitarbeiter auf Shangmaimai, und es wird immer jemanden geben, der Ihre Fragen beantwortet; Midlife-Crisis, Karriereengpässe, Trennungen beim Übergang ... es wird immer Menschen geben, die das beantworten das, was Sie erlebt haben, gerade erleben oder erlebt haben. Kommunizieren Sie mit ihnen Holen Sie sich unten Inspiration und Hilfe und lassen Sie die wertvollen Erfahrungen Ihrer Vorgänger zu einer wichtigen Referenz für Sie werden. Darüber hinaus fällt es Ihnen in dieser Workplace-Content-Community mit „Echtberufszertifizierung“ durch den freundschaftlichen Austausch und die gegenseitige Unterstützung mit Mitarbeitern verschiedener Unternehmen leichter, Ihre Kontakte am Arbeitsplatz auszubauen und ein hochwertiges Netzwerk aufzubauen. Ganz gleich, ob es sich um Geschäftsverhandlungen, Austausch und Zusammenarbeit oder die Personalbeschaffung handelt, es wird einfacher und effizienter.

Website: maimai.cn

