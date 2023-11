Sie möchten Klavier üben oder lernen, können aber die Noten nicht finden? Sie können keinen Begleiter finden? Möchten Sie sehen, was heutzutage beliebt ist? Kommen Sie vorbei und schauen Sie sich das an. Hierbei handelt es sich um ein Musiknotenbuch, das speziell für Mobiltelefone und Tablets entwickelt wurde, um den Bedürfnissen verschiedener Menschen in allen Phasen gerecht zu werden, vom Anfänger über einfache Musiknotation bis hin zum fortschreitenden Erlernen und Üben des Akkordspiels und Singens. Die intelligenteste und umfassendste Musik-Tab-Bibliothek unterstützt derzeit Gitarren- und Ukulelen-Tabs. Millionen von Community-Verbindungen, Hochladen und Teilen hochwertiger Musikpartituren und Finden von Musikpartiturpaketen.

Website: yoopu.me

