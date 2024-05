Mit YesBackup können Sie unterwegs mit Ihrem Android-Gerät auf Ihre gesicherten Dateien zugreifen. Durchsuchen und teilen Sie Ihre Fotos und Dokumente, streamen Sie Ihre Musik, synchronisieren Sie Ihre Dateien und sehen Sie sich Ihre Videos jederzeit und überall an, wenn Sie über WLAN oder 3G verfügen. Zusätzlich zu all diesen tollen Funktionen können Sie über die App sofort Notizen schreiben, unterwegs Kritzeleien zeichnen und Fotos aufnehmen. Laden Sie Ihre Fotos direkt in Ihren YesBackup-Synchronisierungsordner hoch oder veröffentlichen Sie sie direkt auf Facebook oder Twitter und teilen Sie sie mit all Ihren Freunden. Mit der YesBackup-Anwendung haben Sie Ihre Dateien und Fotos immer dann zur Hand, wenn Sie sie benötigen. Ganz gleich, ob es sich um eine Arbeitspräsentation oder um die Präsentation von Fotos an Ihre Liebsten handelt – seien Sie nie wieder ohne ein Dokument! Wenn Sie kein YesBackup-Konto haben, melden Sie sich einfach in der Anwendung an und nutzen Sie unseren kostenlosen Testspeicherplatz. Um das Beste aus YesBackup herauszuholen, laden Sie die Desktop-Anwendung auf Ihren PC oder Mac herunter und lassen Sie Ihre Dateien automatisch sichern. Mit YesBackup müssen Sie sich nie wieder Sorgen machen.

Website: yesbackup.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit YesBackup verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.